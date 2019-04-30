В Татарстане открывается пассажирская навигация по Волге и Каме

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане сегодня открывается пассажирская навигация по Волге и Каме. В мае запланировано открытие пассажирских линий до Свияжска и Болгара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Из Казанского речного порта будут следовать: четыре ежедневных рейса до Печищ с заходом в Верхний Услон; два ежедневных рейса до Садовой с заходом в Студенец и по одному рейсу в субботу и воскресенье; один рейс в день с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Гребени, Шеланга; три рейса в день до Ташевки и Кзыл Байрака.

Из Чистопольского речного порта 1 мая должны открыться рейсы до Красного Яра по средам, субботам и воскресеньям.

Также с 1 мая из Набережных Челнов до Соколок будет ходить теплоход. По пути следования судно будет останавливаться на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

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