Арские «Драконы» и кукморский «Олимп» вышли в полуфинал Кубка «Добрый лед»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе любительские дворовые команды 2008-2009 годов рождения боролись за выход в полуфинал Кубка «Добрый лед». По результатам игр в Ледовом дворце «Биектау» республику в этом году будут представлять команды «Драконы» из города Арск и кукморский «Олимп», пишут «Высокогорские вести».



Программа «Добрый лед», направленная на популяризацию детского хоккея, успешно реализуется в Высокогорском районе. Здесь регулярно проводятся фестивали среди любительских дворовых команд. К примеру, благодаря этому проекту в детском саду «Сандугач» есть своя настоящая хоккейная коробка с искусственным покрытием.



Соревнования на Кубок «Добрый лед» проходили в течение двух дней. Пока мальчики сражались на ледовой арене, гостей и зрителей мероприятия ждали угощения и развлечения от организаторов. К слову, не случайно местом проведения регионального этапа турнира выбрали именно Высокогорский район. Трепетное отношение к хоккею и большие достижения местной спортивной школы отмечают на самом высоком уровне.



«Не зря Ледовый дворец и спортивная школа "Биектау" в прошедшем сезоне заняли первое место среди 45 Ледовых дворцов спорта. Это говорит о многом. В частности, и о том, что здесь действительно работают руководители, которые переживают и болеют за детский хоккей, за развитие хоккея», – подчеркнул исполнительный директор Федерации хоккея Республики Татарстан Кирилл Голубев.

Турнир на Кубок «Добрый лед» в России стартовал уже в четвертый раз. В 2019 году в розыгрыше Кубка принимает участие рекордное количество команд – 90 клубов из 17 регионов России. Команды-победители первого этапа продолжат борьбу в полуфинале.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.