Динара Прокопьева

30 апреля 2019, 09:00

Общество

В июне Госсовет РТ рассмотрит бюджет республиканской программы по охране культурного наследия

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Общество

В июне Госсовет РТ рассмотрит бюджет республиканской программы по охране культурного наследия

Фото: архив

Концепция программы сверстана, остается только вопрос с финансированием, сказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В июне Госсовет Татарстана должен будет рассмотреть бюджет республиканской программы по сохранению объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава профильного комитета Иван Гущин.

«Обсуждение [программы] пройдет через сессию Госсовета, потому что это изменение бюджета. По плану Минфина, мы должны в июне защитить бюджет. И мы его защитим», — уверен глава комитета РТ по охране памятников культуры.

Он отметил, что концепция программы сверстана, сейчас предстоит определиться с финансированием и защитить бюджет.

«Мы выходим сейчас на защиту бюджетных средств. Мы должны получить бюджетное финансирование», — сказал Гущин.

В декабре прошлого года стало известно, что программа по охране культурного наследия РТ будет сформирована весной 2019 года. Накануне ее концепцию обсуждали на расширенном заседании Общественного совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

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