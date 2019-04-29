Альметьевские дошкольники совершили виртуальную экскурсию в лес и научились сортировать мусор

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Для воспитанников альметьевского детского сада № 15 провели День экологических знаний. Во всех группах состоялись тематические занятия: в средней группе – «Правила поведения в лесу!», в старших – экологическая викторина «Наш дом – природа!», в подготовительных – «Мы – друзья природы», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Воспитанники младшей группы отправились в виртуальное путешествие в лес. Малыши «очутились» на лесной полянке, где встретили Медведя и Зайца и обнаружили свалку. Вместе с лесными обитателями ребята не только собрали весь мусор, но и рассортировали его по контейнерам: бумагу, пластик и стекло – отдельно.





Специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ обратились к детям, отметив, что благодаря их стараниям «полянка» стала чистой.



«Мы убедились, что каждый человек, даже совсем маленький, может внести свой вклад в сохранение природных богатств родного края», – сказали экологи детям.





В подарок юные альметьевцы получили для расширения знаний об экологии познавательные игры-раскраски.

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