Татар-информ

30 апреля 2019, 06:42

Общество

На Кремлевской набережной откроется танцевальный сезон

Рекомендуем

Общество

На Кремлевской набережной откроется танцевальный сезон

Жители Казани увидят показательные выступления танцевальных направлений – линди хоп; сальса, бачата; фламенко; социально-бальные танцы (балет, вальс).

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). 1 мая на Кремлевской набережной состоится открытие танцевального сезона «Попурри», сообщается в паблике набережной во «ВКонтакте».

Жители Казани увидят показательные выступления танцевальных направлений – линди хоп; сальса, бачата; фламенко; социально-бальные танцы (балет, вальс) и восточные танцы.

Мероприятие украсит творческое выступление от вокальной студии Яны Силан Bel Canto в исполнении Карины Хабибуллиной.

Праздник начнется в 17.00 и будет продолжаться до 19 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Кремлевской набережной открылась уличная библиотека.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Жители Камских Полян почтили память героев и жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
Новости дня
07:40
В Татарстане открывается пассажирская навигация по Волге и Каме

В мае запланировано открытие пассажирских линий до Свияжска и Болгара.

07:26
Минздрав РТ запускает «горячую линию» для ветеранов Великой Отечественной войны

«Горячая линия» будет работать до 10 мая 2019 года.

07:07
Сборная РТ по бадминтону победила во втором этапе Спартакиады учащихся России

Татарстанские бадминтонисты отличились на соревнованиях, состоявшихся в Уфе.

06:42
На Кремлевской набережной откроется танцевальный сезон

Жители Казани увидят показательные выступления танцевальных направлений – линди хоп; сальса, бачата; фламенко; социально-бальные танцы (балет, вальс).

05:06
Педагогам Татарстана представили инновационные «фишки» бугульминских школ и детсадов

Главной темой общения педагогов стало качество образования в условиях системных инноваций.

04:22
Альметьевские дошкольники совершили виртуальную экскурсию в лес и научились сортировать мусор

В подарок юные альметьевцы получили для расширения знаний об экологии познавательные игры-раскраски.

03:10
Жители Камских Полян почтили память героев и жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню.

02:07
В Чистопольском районе аграрии пересеют большую часть озимого клина

В муниципалитете озимые культуры погибли на площади 8 тыс. га.

01:14
В Актанышском районе батыры сразились за Кубок Минтимера Шаймиева

В соревнованиях приняли участие более 390 борцов из 46 команд районов и городов Татарстана.

00:54
Бугульминская команда в четвертый раз стала обладателем Суперкубка РТ по футболу

Футболисты из Бугульмы переиграли соперников из Нижнекамска со счетом 3:0.

00:42
Впервые обладатель Гран-при «Созвездия-Йолдызлык» вновь получил главный приз

Второй раз высшей награды фестиваля удостоена казанская студия театра танца «Дорога из города».

29.04 23:52
В Казани празднование Дня Победы завершит праздничный салют

Фейерверк прогремит в столице Татарстана в 22 часа.

29.04 23:43
Жители Санкт-Петербурга преодолели «Тукай-квест» на татарском языке

Участники получали видеовопросы, собирали пазлы портретов и угадывали знаменитых людей, решали исторические задачи и расшифровывали арабицу.

29.04 23:36
Лучший бомбардир «Рубина» о своем очередном голе: «Это все благодаря команде»

Егор Сорокин подчеркнул, что его устраивает его позиция.

29.04 23:22
Челнинский школьник выступит в составе сборной РФ на Международной биологической олимпиаде в Венгрии

Два школьника из Татарстана стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии.

29.04 23:12
Наставник «Спартака» о ничьей с «Рубином»: «Команды против нас закрываются»

Кононов отметил недостатки игры своих подопечных и посетовал на усталость команды.

29.04 23:08
Курбан Бердыев назвал закономерной ничью со «Спартаком»

При этом специалист уверен, что его подопечные могли бы добиться и большего.

29.04 23:04
Строительная компания Набережных Челнов выплатила около 400 тыс. рублей долгов по зарплате

Предприятие погасило задолженность перед тремя работниками.

29.04 22:48
На Всероссийской олимпиаде по математике школьники из Татарстана получили 13 наград

Победителями олимпиады стали десятиклассники из Казани.

29.04 22:40
9 Мая в Челнах будет работать полевая кухня, состоится парад и прогремит салют

Жители Автограда смогут добраться домой на автобусах, которые будут отъезжать от майдана после фейерверка.

29.04 22:34
В Елабуге определили победителей республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин»

Из 850 работ организаторы конкурса отобрали 25 лучших картин.

29.04 22:16
Минниханов назвал «Созвездие-Йолдызлык» визитной карточкой молодежи Татарстана

Обращение Президента РТ на гала-концерте в КРК «Пирамида» зачитал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

29.04 22:12
В Пекине прошла презентация маршрута ралли «Шелковый путь-2019»

«КАМАЗ-Мастер» на международном ралли-марафоне представят четыре экипажа.

29.04 22:01
Жители Нижнекамска в парке Тукая отметили день рождения поэта

Со сцены декламировали стихи, исполняли песни, ярким украшением события стали выступления творческих коллективов «Нардуган», «Тулпар», «Ильхам».

29.04 21:58
«Рубин» продолжил серию без побед, но сумел заработать одно очко

Клуб из Казани в гостях разошелся вничью со столичным «Спартаком».

События