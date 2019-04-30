На Кремлевской набережной откроется танцевальный сезон

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). 1 мая на Кремлевской набережной состоится открытие танцевального сезона «Попурри», сообщается в паблике набережной во «ВКонтакте».

Жители Казани увидят показательные выступления танцевальных направлений – линди хоп; сальса, бачата; фламенко; социально-бальные танцы (балет, вальс) и восточные танцы.

Мероприятие украсит творческое выступление от вокальной студии Яны Силан Bel Canto в исполнении Карины Хабибуллиной.



Праздник начнется в 17.00 и будет продолжаться до 19 часов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Кремлевской набережной открылась уличная библиотека.

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