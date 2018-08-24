Первый в России «Цифровой перекресток» откроют в июне возле казанской «Чаши»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани возле Центра семьи «Казан» — на пересечении улиц Декабристов — Сибгата Хакима — Комсомольской появится модернизированный перекресток с применением цифровых технологий. Открыть его планируют 6 июня в рамках акции «Безопасное колесо». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госсовета РТ, председатель Федерации автошкол РТ, гендиректор ПО «Зарница» Артур Абдульзянов.

«Таких перекрестков в стране нет, за рубежом мы тоже не встречали. Какие-то элементы, конечно, уже используются, но у нас много разных новшеств. Мы даже не подсматривали где-то, мы в основном разрабатывали сами, потому что знали, какие проблемы в республике существуют. Опираясь на эти проблемы, мы пытались внести элементы безопасности на этом пешеходном переходе», — отметил собеседник агентства.

Перекресток оснастят современными цифровыми технологиями — голосовой системой оповещения пешеходов, лазерной стоп-линией, автоматом для продажи фликеров, системой измерения скорости и многим другим.

На безвозмездной основе «Цифровой перекресток» подарило городу производственное объединение «Зарница». Компания разработала проект совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ и Федерацией автошкол республики. На его реализацию потратят 2,8 млн рублей. Годовое обслуживание перекрестка оценивается в 150 тыс. рублей.

Подробнее о том, какие технологии будут использоваться на обновленном «Цифровом перекрестке», можно прочитать на портале «События».

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