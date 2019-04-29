В 2019 году 53 молодые семьи из Татарстана получат субсидии на покупку жилья

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В 2019 году 53 молодые семьи из семи районов Татарстана получат субсидии от государства на приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в РТ на 2015 — 2021 годы».

Безвозмездные субсидии предоставляются молодым семьям в размере 30 — 35% от стоимости жилья. Семья может взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму от стоимости жилья, а также использовать средства материнского капитала для оплаты квартиры.

Программа действует во всех городах и районах республики. Ежегодно на ее реализацию направляется около 60 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

За 13 лет государственную поддержку в приобретении жилья получили более 7,8 тыс. молодых татарстанских семей.

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