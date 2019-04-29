Жители Камских Полян почтили память героев и жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В поселке Камские Полянаы состоялся митинг, приуроченный к 23-летию техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Мероприятие прошло при участии главы Камских Полян Александра Павлова, руководителя исполкома Рината Салахутдинова, депутатов, руководителей предприятий и организаций поселка, молодежи и школьников.



Чернобыльская катастрофа повлияла на судьбы многих людей, в том числе и жителей Камских Полян. В настоящее время в поселке проживают 46 человек, так или иначе связанных с ней и другими радиационными авариями: ликвидаторы, вдовы погибших ликвидаторов, участники подразделений особого риска, пострадавшие в ходе учений в Семипалатинске, участники ликвидации аварии на ПО «Маяк», эвакуированные граждане и их потомки.



«Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню», – отмечается в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске чествовали ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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