Камаловский спектакль «И это жизнь?» примет участие сразу в четырех международных фестивалях

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Спектакль театра Камала «И это жизнь?» по произведениям Гаяза Исхаки режиссера Айдара Заббарова станет участником сразу четырех международных фестивалей в Санкт-Петербурге, Уфе, Оренбурге и Казани, сообщает пресс-служба театра.



Фестивальную историю спектакля-номинанта премии «Золотая маска» откроет VII Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе.



Артисты театра Камала предстанут 24 мая на сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. На фестивале также будут сыграны спектакли Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Тывы, Крыма, Хакасии, Алтая, Гагаузии и Башкортостана.



Следующий XX Международный театральный фестиваль «Радуга» состоится в Санкт-Петербурге. Постановку отыграют 28 мая на сцене Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Помимо татарстанской постановки, в программу фестиваля также вошли театры Франции, Швейцарии, Эстонии, Китая, Великобритании, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Карелии и Якутии.



6 июня актеры выйдут на родную сцену Камаловского театра в рамках XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». В Казань также съедутся актеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.



Финальной точкой станет XI Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» в Оренбурге. 18 июня спектакль будет сыгран на сцене Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького. В фестивальную афишу также включены театры из Казахстана, Москвы, Самары, Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Бугуруслана и Орска.

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