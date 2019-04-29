В Чистопольском районе аграрии пересеют большую часть озимого клина

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Из-за сложных погодных условий сельхозпредприятия Чистопольского района будут пересевать чуть ли не половину площадей, занятых озимыми культурами, пишет газета «Чистопольские известия».



Замначальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильгизар Нуретдинов пояснил, что высокий снежный покров, талая из-за теплой погоды почва, более затяжной сход снега привели к истощению растений.



«Мы повторно провели ревизию полей озимых культур совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, учеными. Погибли озимые культуры на площади в 8 тыс. га (как у сельхозпредприятий, так и фермеров)», – отметил он.



Чистопольские аграрии будут пересевать озимые культуры, что повлечет за собой дополнительные затраты на семена и горюче-смазочные материалы. По словам Нуретдинова, на полях, где озимые погибли, важно провести пересев по технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы. Хозяйства планируют высевать яровую пшеницу, сроки еще позволяют это сделать.

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