В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о профилактике дачного травматизма

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 30 апреля, в 11.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная профилактике дачного травматизма.

В мероприятии примут участие заведующий отделением ЛФК Республиканской клинической больницы Владимир Айдаров, врач-аллерголог ГКБ № 7 г. Казани, доцент кафедры аллергологии и иммунологии КГМА Наиля Сибгатуллина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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