Бугульминская команда в четвертый раз стала обладателем Суперкубка РТ по футболу

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). На бугульминском стадионе «Энергетик» определился обладатель Суперкубка РТ по футболу 2019 года. За трофей боролись «Бугульма-Рунако» и нижнекамский «Шинник», пишет «Бугульминская газета».



Бугульминские футболисты одержали победу со счетом 3:0 и в четвертый раз стали обладателями Суперкубка РТ.



В прошлом сезоне игроки «Бугульмы-Рунако» и «Шинника» встречались трижды, и во всех трех матчах победу одержали бугульминцы. Более того, и две встречи чемпионата РТ 2017 года завершились в пользу «Рунако». Последний раз «Шинник» обыгрывал бугульминцев в 2016 году – тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижнекамцев.



Суперкубок РТ проводится с 2011 года. Его обладателями становились пять команд: «Бугульма-Рунако» – четыре раза, «Шинник» из Нижнекамска – дважды, «Таролайт» (Казань), «КАМАЗ» (Набережные Челны) и «Зеленодольск».

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