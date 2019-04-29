В Актанышском районе батыры сразились за Кубок Минтимера Шаймиева

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Актанышском районе состоялся республиканский турнир по борьбе корэш среди юношей 2003–2005 года рождения на Кубок первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в спортивном комплексе «Батыр», при участии главы муниципалитета Энгеля Фаттахова, исполнительного директора Федерации борьбы корэш РТ Равиля Хайруллина, тренеров и спортсменов.



В соревнованиях приняли участие более 390 борцов из 46 команд районов и городов Татарстана. Спортсмены боролись в десяти весовых категориях.



Победителями соревнований стали Алексей Данилов из Кукморского района, Рамазан Курбанов и Ильназ Гайфетдинов из Мамадыша, Ильфат Миннегалиев (Азнакаевский район), Рубин Раджабов (Альметьевский район), Разил Исхаков (Лаишево), Азимжан Кутбутдинов из Казани и другие атлеты.



Среди команд первое место завоевал Кукморский район, второе место досталось Альметьевску, третьей стала Казань.

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