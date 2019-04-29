Педагогам Татарстана представили инновационные «фишки» бугульминских школ и детсадов

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Бугульме состоялся республиканский семинар для заместителей руководителей отделов и управлений образования. Главной темой общения педагогов стало качество образования в условиях системных инноваций, пишет «Бугульминская газета».

Бугульма местом проведения семинара была выбрана неслучайно. По словам специалистов Министерства образования и науки РТ, бугульминская методическая служба является одной из лучших в республике.

«Мы приехали посмотреть, как реализуются национальные проекты по работе с молодежью, талантливыми детьми, профессиональному росту учителей. Хочу сказать, что эта системная работа в Бугульминском районе поставлена на высоком уровне», – отметил заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Группа педагогов побывала в прогимназии № 14 «Журавушка». Несмотря на небольшое количество времени, гости успели познакомиться с юными художниками, владеющими приемами песочной анимации, побывали на занятиях по конструированию робота и вместе с воспитанниками экспериментальным путем попробовали выяснить, полезен ли купленный в магазине сок.

Затем делегация посетила лицей № 2, где их встретил победитель республиканского этапа всероссийского конкурса «Директор года» Геннадий Иванов. Он подробно рассказал делегатам о достижениях школьников, новых методиках преподавания, проектной деятельности учителей и их воспитанников. Гости побывали в единственном в Татарстане школьном геологическом музее. Он насчитывает более 3 тыс. образцов минералов и горных пород. Ученики лицея собирают их с начала 60-х годов прошлого века. Теперь уже новые поколения юных геологов привозят экспонаты из поездок по стране.

Гостям также рассказали и о деятельности отряда «Бугульма-поиск». Сейчас ребята вместе с педагогами находятся в экспедиции под Волгоградом.

Следующим пунктом поездки стала гимназия № 7. Визит гостей транслировался в прямом эфире школьного Instagram-канала. Под финал знакомства с учебным заведением педагогов пригласили на кондитерский мастер-класс. Начинающие кулинары вместе со своими наставниками-кондитерами из бугульминского строительно-технического колледжа угостили делегатов креативными пирожными и конфетами собственного производства.

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