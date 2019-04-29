Лучший бомбардир «Рубина» о своем очередном голе: «Это все благодаря команде»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал шестой по счету свой гол в чемпионате России. Футболист сказал, что его голы – это заслуга всей команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Это все благодаря команде. Если бы не команда, я бы один ничего не смог бы сделать», – заметил он.

При этом, говоря о проблемах «Рубина», Сорокин сделал упор на молодом составе команды: «Я бы не сказал, что мы – аутсайдеры. Просто по набранным очкам так выглядят. Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются, растут. Есть взрослые ребята, которым есть что доказывать». В связи с этим он подчеркнул, что казанцев не стоит считать «мальчиками для битья».

Из шести мячей Сорокин четыре забил «Спартаку» и «Зениту», но такую статистику Егор назвал стечением обстоятельств. И добавил: «Когда в матчах есть момент, я стараюсь извлечь максимум. И меня устраивает моя позиция».

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