Наставник «Спартака» о ничьей с «Рубином»: «Команды против нас закрываются»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, комментируя домашнюю ничью с казанским «Рубином» (1:1), признал, что его команде не удаются позиционные атаки.

«У нас моменты есть. А какие они – не имеет никакого значения. Потому что команды против нас закрываются, и нам не удаются позиционные атаки. Но моменты мы так или иначе создаем», – цитирует наставника клубная пресс-служба.

Возвращаясь к игре с казанцами, Кононов посетовал на усталость своей команды: «Дело в том, что мы отыграли непростые матчи за эти девять-десять дней. Возможно, функционально наложилось. Вы видели, что ребята были не так свежи».

Несмотря на это, специалист подчеркнул: «В любом случае – доверие к игрокам у меня большое».

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