Курбан Бердыев назвал закономерной ничью со «Спартаком»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал завершившуюся ничьей встречу в Москве со «Спартаком» (1:1), сочтя такой исход закономерным.

«Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться», – приводит слова Бердыева клубная пресс-служба.

При этом нынешнее 11-е место «Рубина» в турнирной таблице Бердыев закономерным не счел, посетовав на травмы: «Думаю, место не соответствует. Травмы нас преследуют. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат. У нас есть молодежь, мы даем ей шанс, минуя ФНЛ, проявить себя в премьер-лиге, и они неплохо пользуются этим шансом».

Шесть голов защитника Егора Сорокина наставник «Рубина» объяснил его агрессивностью в чужой штрафной: «Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода и хочет добиться максимума».

Кроме того, Бердыев признался, что к данной игре ему было готовиться проще: «Сегодня было легче, чем в остальных случаях».

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