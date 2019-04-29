Минниханов назвал «Созвездие-Йолдызлык» визитной карточкой молодежи Татарстана

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал движение «Созвездие-Йолдызлык» визитной карточкой молодежи Татарстана, которая позволяет продемонстрировать стране культурный потенциал и творческие достижения юных жителей республики.

Обращение Президента РТ на прошедшем в казанском КРК «Пирамида» гала-концерте XIX молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» зачитал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В своем обращении к победителям и участникам фестиваля Рустам Минниханов отметил, что это движение «является примером успешной деятельности для других молодежных общественных объединений», активно взаимодействуя с ними в деле воспитания подрастающего поколения.

Кроме того, он обратил внимание на то, что участники фестиваля на деле показали, что каждый юный житель республики может внести свой вклад в развитие региона и страны в целом.

В завершение Минниханов пожелал всем участникам и организаторам фестиваля вдохновения, новых творческих открытий и достижений.

Всего в этом году участниками фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» стали примерно 20 тыс. детей, представивших на суд около 3 тыс. творческих номеров. Из них 1,5 тыс. представили лучшие номера в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Конферанс» на гала-концерте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.