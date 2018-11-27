Татар-информ

29 апреля 2019, 21:58

Спорт

«Рубин» продолжил серию без побед, но сумел заработать одно очко

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Спорт

«Рубин» продолжил серию без побед, но сумел заработать одно очко

Фото: архив

Клуб из Казани в гостях разошелся вничью со столичным «Спартаком».

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата России казанский «Рубин» в Москве сыграл вничью со столичным «Спартаком» со счетом 1:1. Казанцы не знают вкуса побед со 2 марта, но сегодня ушли от поражения в концовке благодаря голу своего лучшего бомбардира – защитника Егора Сорокина. Это уже 14-я ничья казанцев в 26 матчах.

Вся весенняя часть чемпионата страны проходит у «Рубина» в минорном тоне. После домашней победы над «Ахматом» в первом весеннем матче (1:0) казанцы только проигрывают или играют вничью, забив всего четыре мяча в восьми матчах. Таким образом, команда Курбана Бердыева скатилась уже на 11-е место из 16.

А тут игра в столице со «Спартаком», так что сегодня казанцы априори были явными аутсайдерами. До зоны вылета «Рубину» рукой подать, а играть еще после этой встречи четыре тура чемпионата. Из-за дисквалификации не сыграл в Москве один из лидеров полузащиты казанцев Павел Могилевец. Однако вернулся в стартовый состав после дисквалификации другой хавбек гостей – Хорен Байрамян. Травмированы форвард Александр Бухаров и защитник Владимир Гранат.

Начали казанцы бодро, уверенно владели мячом, быстро перевели игру на половину поля москвичей. Но минут через десять «Спартак» выровнял игру и приблизился к воротам гостей. Первый момент хозяева создали на 9-й минуте, еще через четыре минуты «Рубину» повезло, когда после удара головой Ханни мяч попал в перекладину ворот гостей. Правда, и казанцы сумели прорваться на чужую половину – на 16-й минуте Дмитрий Полоз не попал в цель из выгоднейшей ситуации.

И все же «Спартак» определял ход игры. На 18-й минуте Зе Луиш метров с 10 бил в ближний угол, чуть неточно. Гол назревал и стал фактом на 23-й минуте, когда после рикошета мяч попал к Фернандо, и московский бразилец классно пробил низом в дальний угол, 1:0. Через минуту примерно из такой же ситуации едва не забил Ханни, получивший неожиданный пас головой от полузащитника «Рубина» Вячеслава Подберезкина.
Казанцы вновь смогли активизироваться: на 37-й минуте опасно бил головой Байрамян, а на 40-й прямо с линии ворот бил Полоз, но оба раза мяч в ворота не попал. Однако первый тайм завершился опасным штрафным в исполнении Фернандо, Иван Коновалов мяч отбил.

В перерыве Курбан Бердыев провел работу над ошибками, и второй тайм в целом остался за «Рубином» – и по счету, и по игре. Гости снова быстро захватили инициативу в свои руки. Стоит отметить приличный удар Игоря Калинина на 50-й минуте. «Спартак», казалось, стал играть на удержание счета. Гости усилили нападение, выпустив за десять минут троих свежих молодых игроков – 19-летних Даниила Степанова и Артура Сагитова, 22-летнего Владислава Пантелеева.

Молодая кровь добавила сил казанцам, они много и азартно атаковали. Поэтому ответный гол гостей был хотя и внешне случайным, но логичным с точки зрения развития событий. Навес с правого фланга, защитник хозяев головой перехватил мяч, но он упал точно на ногу Сорокина. Прекрасный удар в девятку, 1:1. Шестой гол защитника «Рубина» в чемпионате, Егор подтвердил звание лучшего бомбардира команды. Да и в целом казанский клуб сегодня сыграл весьма прилично, полностью заслужив ничью.

После 26 туров в активе «Рубина» 32 очка и 11-е место. В следующем туре 3 мая дома казанцы сыграют с «Оренбургом».

«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (1:0).
Голы забили: Фернандо (23) – Сорокин (87).
Предупреждены: Ломовицкий, Зе Луиш – Сорокин.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Иг. Коновалов, Башкиров, Подберезкин (Пантелеев, 78), Байрамян (Сагитов, 70), Полоз. 

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