Шаймиев принял участие в заседании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Государственный советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сегодня в Москве принял участие в общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Мероприятие было посвящено 65-летию вступления страны в организацию и 30-летию присоединения к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. Провел заседание и выступил с отчетным докладом председатель комиссии – министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На встрече члены комиссии обсудили вопросы взаимодействия России и ЮНЕСКО, нацеленные на укрепление позиций страны в крупнейшей межправительственной гуманитарной организации.

После завершения заседания Минтимер Шаймиев поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку инициатив и проектов, реализуемых в Татарстане, и передал комиссии красочный макет возрожденных исторических городов Болгара и Свияжска, а также IX том Книги благотворителей Фонда «Возрождение», в которую внесено и имя главы МИД России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минтимер Шаймиев принял участие в церемонии вручения медалей Героя Труда России в Московском Кремле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.