На Всероссийской олимпиаде по математике школьники из Татарстана получили 13 наград

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана завоевали 13 наград на Всероссийской олимпиаде по математике, сообщает Минобрнауки РТ.

Победу в заключительном этапе состязаний одержали десятиклассники Аркадий Андреев из лицея № 131 и Владислав Храмов из гимназии № 7 Казани. Кроме того, призерами олимпиады стали 11 школьников 7, 9, 10 и 11-х классов из Казани и Набережных Челнов.

«В состязании участвовали 378 школьников из 66 регионов России. Татарстан представляли 33 учащихся общеобразовательных учреждений из Казани и Набережных Челнов», – отмечается в сообщении министерства.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике прошел с 21 по 27 апреля в Перми.

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