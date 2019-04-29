Балтусова опровергла информацию о сносе исторического здания на улице Калинина

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова опровергла информацию о сносе дома № 13 по улице Калинина, о ситуации она рассказала на своей странице в Facebook.

«Казанцы обеспокоились и позвонили, что в опасности дом на Калинина, 13 (входит в список ценных градоформирующих объектов в составе предмета охраны исторического поселения Казани). Я связалась с теми, кто купил дом. По информации собственника участка — а это ООО „Картли“ — проект застройки ещё отсутствует, они пока обдумывают варианты развития, поэтому никаких решений относительно этого дома у них нет», — написала на своей странице Балтусова, отметив, что новый собственник участка знает о ценности объекта и обещает его законсервировать, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц.

Также Помощник Президента выразила свои опасения насчет состояния исторически ценного дома, покинутого хозяевами, и призвала горожан быть бдительным.

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