Челнинский школьник выступит в составе сборной РФ на Международной биологической олимпиаде в Венгрии

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Ставрополе завершилась Всероссийская олимпиада школьников по биологии. По ее результатам учащийся из Набережных Челнов вошел в состав сборной, которая представит Россию на Международной биологической олимпиаде в Венгрии, сообщает Минобрнауки РТ.

«Победителями Всероссийской олимпиады школьников по биологии стали девятиклассник Аслан Харун Салим из лицея-интерната № 2 Казани и одиннадцатиклассник Денис Лисицкий из лицея № 78 Набережных Челнов. По итогам олимпиады были выбраны кандидаты в сборную. В нее вошел и челнинский учащийся Денис Лисицкий», – отмечается в сообщении министерства.

Всего в олимпиаде приняли участие 236 школьников из 71 региона России, в том числе и 18 учащихся из Казани, Набережных Челнов, Балтасинского, Елабужского, Нижнекамского, Мамадышского районов РТ. Пять учеников из Татарстана попали в число призеров.

Победители и призеры всероссийской олимпиады могут быть зачислены без экзаменов в любой вуз России на профильные направления подготовки.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии прошел с 22 по 27 апреля на базе Северо-Кавказского федерального университета.

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