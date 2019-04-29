(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Дирижер Валерий Гергиев назвал столицу Татарстана одним из любимых городов, где ему приходилось выступать.

«Это один из любимейших городов для нас, для меня лично. У меня здесь много друзей. Но программа должна быть разнообразной. Она обязательно должна представлять музыку русских и западно-европейских композиторов. Именно это богатство и разнообразие делает фестиваль особенным», — сказал музыкант.

В рамках VIII Московского пасхального фестиваля, который проходил в казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева, симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева исполнил произведения Модеста Мусоргского, Клода Дебюсси, Феликса Мендельсона и Николая Римского-Корсакова.

Торжественное открытие смотра состоялось в Большом зале Московской консерватории в праздник Пасхи — 28 апреля. После Казани оркестр отправится в Альметьевск, Набережные Челны и другие города России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на VIII Московском пасхальном фестивале в Казани митрополит Казанский и Татарстанский Феофан преподнес маэстро Валерию Гергиеву макет собора Казанской иконы Божией матери.

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