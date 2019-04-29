Митрополит Феофан подарил макет собора Казанской иконы Божией матери маэстро Валерию Гергиеву

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на VIII Московском пасхальном фестивале в Казани преподнес маэстро Валерию Гергиеву макет собора Казанской иконы Божией матери.

«Я долго думал. Хотелось подарить что-то необычное. Это символ Казани — макет воссоздаваемого Казанского кафедрального собора. Пусть он напоминает Вам о Казани», — сказал владыка Феофан.

Митрополит также вручил маэстро букет цветов и поблагодарил Гергиева и оркестр за музыку.

«Сегодня фестиваль пасхальный. Но мы не разделились! Православные или нет — мы пришли в этот зал для того, чтобы услышать замечательные звуки, которые вы извлекаете не только из времени, но и из вечности. Вы — букет талантов. Храни Вас Господь», — заключил он.

Программа Московского пасхального фестиваля посвящена Году театра в России, 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского.

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева испонил произведния двух русских композиторов, а также Клода Дебюсси, Феликса Мендельсона.

Торжественное открытие смотра состоялось в Большом зале Московской консерватории в праздник Пасхи — 28 апреля. После Казани оркестр отправится в Альметьевск, Набережные Челны и другие города России.

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