В дни месячника «Безопасные каникулы» школьников РТ научат правилам поведения на железной дороге

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Горьковская железная дорога проводит месячник «Безопасные каникулы», который продлится до 31 мая. В преддверии летних каникул школьникам расскажут о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В период проведения месячника железнодорожники активизируют разъяснительную работу с несовершеннолетними», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В первую очередь профилактическая работа будет проведена в учебных заведениях, расположенных вблизи железной дороги. Во время месячника также пройдут рейды на станциях и перегонах ГЖД по выявлению нарушителей правил поведения на железной дороге.

Кроме того, для детей будет организован конкурс рисунка по безопасному поведению на железнодорожном транспорте «Береги свою жизнь».

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