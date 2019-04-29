Татар-информ

29 апреля 2019, 21:18

Общество

Жители Казани и Лаишевского района РТ будут дома получать услуги по оформлению недвижимости

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Общество

Жители Казани и Лаишевского района РТ будут дома получать услуги по оформлению недвижимости

Специалистов Кадастровой палаты по РТ можно вызвать на дом или в офис.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Жители Казани и Лаишевского района Татарстана теперь могут вызвать специалиста Кадастровой палаты по РТ на дом или в офис для подачи документов, связанных с оформлением недвижимости.

«Услугой по выездному обслуживанию могут воспользоваться жители Казани, а также жители Матюшинского, Орловского, Песчано-Ковалинского, Габишевского, Столбищенского и Большекабанского сельских поселений Лаишевского района РТ», – говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты по РТ.

В частности, владельцы недвижимости могут вызвать специалистов, чтобы подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав и на исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, можно подать документы на государственную регистрацию изменений, перехода, ограничения, прекращения права на недвижимое имущество и обременение объекта недвижимости.

Бесплатно такой услугой могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане, а также инвалиды I и II групп.

Для получения выездного обслуживания, необходимо подать заявку. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Кадастровой палаты по РТ.  

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