Член Совета улемов ДУМ РТ указал на ошибку составителей календаря с расписанием намазов

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Член Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) Булат хазрат Мубараков сообщил об ошибке, допущенной составителями календарей с расписанием намазов. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он отметил, что ошибочная информация вводит людей в заблуждение.

«Есть расписание намазов, составленное нашим ДУМ РТ, в нем можно увидеть правильный вариант расписания. И в приложении времени намазов в первом пункте указано „завершение сухура“, а во втором пункте — „совершается в мечетях“. „Завершение сухура“ — это время первых признаков рассвета, когда только начинает проявляться линия горизонта. То есть к этому моменту надо завершить трапезу, начинается пост», — пояснил Булат хазрат.

«Написав „cовершается в мечетях“, мы утренний намаз назначили на полчаса позже, это время нужно, чтобы мужчины успели сделать омовение и дойти до мечети. Значит, и азан будет произноситься на полчаса позже», — сказал хазрат.

«В действительности время утреннего намаза начинается после того, как люди закончат трапезу сухура. Но, к сожалению, среди составителей расписания намазов некоторые, видимо, по незнанию после графы „завершение сухура“ пишут с разницей в полчаса „утренний намаз“ или „фаджр“. Из-за этой получасовой разницы люди путаются. А мы знаем — если человек опоздает хоть на минуту, в этот день его ураза не принимается», — сказал Булат хазрат Мубараков.

Он попросил составителей расписания намазов исправить графу «утренний намаз» на «совершается в мечетях». «Иначе люди неправильно понимают. Они говорят, что сухур едят вплоть до азана (который передвинут на полчаса позже), а не останавливаются на отметке „завершение сухура“. Это неправильно, потому что солнце не ждет азана. Мы должны завершить сухур до указанного времени», — пояснил Булат хазрат Мубараков.



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