Личным подсобным хозяйствам РТ окажут господдержку по строительству теплиц и закладке садов

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году личным подсобным хозяйствам будут оказаны дополнительные меры государственной поддержки. Предусмотрены субсидии на строительство теплиц, закладку садов, содержание кобыл старше трех лет. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ заявил заместитель председателя парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Ринат Гайзатуллин.

«С этого года идет возмещение затрат на приобретение семенного материала, на оборудование и строительство тепличных хозяйств. В этом году облегчили возмещение по закупке кормов для кобыл старше трех лет. В закон добавили статью по закладке садов, покупка саженцев будет возмещаться. Всего 12 пунктов поддержки, а начинали с шести», – рассказал спикер.

Ежегодно личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) оказывается господдержка в размере более 2 млрд рублей, добавил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. По его словам, сейчас в республике работает 456 тыс. личных подсобных хозяйств.

Начальник отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Александр Молокин напомнил, что ЛПХ оказывается господдержка на содержание коров, коз и козоматок, по строительству мини-ферм, на проведение ветеринарных профилактических мероприятий по обслуживанию коров, на приобретение молодняка птицы, товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок.

«Всего 24 направления поддержки малых форм хозяйствования. В основе поддержки – гранты фермерам и кооперативам. По прошлому году это 878 млн рублей. Субсидии личным подсобных хозяйствам – 523 млн рублей. За четыре года было построено 1575 мини-ферм в личных хозяйствах с господдержкой из бюджета республики на 268 млн рублей. Только в прошлом году создано 274 мини-фермы. В них содержится свыше 11 тыс. коров, в том числе обеспечен прирост на 4 тыс. голов», – заключил Молокин.

Изменения в республиканский закон «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ» были внесены депутатами на 39-м заседании Госсовета Татарстана в прошлом году. Дополнительные меры господдержки ЛПХ направлены на повышение занятости и улучшение материального положения жителей сельской местности, а также на стабилизацию продовольственного рынка в республике.

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