В Пекине прошла презентация маршрута ралли «Шелковый путь-2019»

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ»). В Пекине, на площадке Goldenport, на базе GT CLUB, одновременно с международным саммитом «Один пояс – один путь» состоялась презентация международного проекта ралли «Шелковый путь-2019», сообщает пресс-служба авторалли.

Организационный комитет и Федерация автомотоспорта Китая приветствовали на этом мероприятии сотни гостей. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, за которым последовал праздничный ужин с новыми китайскими партнерами международного проекта ралли «Шелковый путь-2019».

Российский проект, впервые реализованный в 2009 году, в этом году отмечает 10-летний юбилей. Символично также, что именно в эти дни завершилась финальная прокладка маршрута будущей гонки.

«Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля и соберет лучшие экипажи из дисциплины ралли-рейдов в категориях мотоциклы, автомобили и грузовики. Мотоциклы участвуют в гонках впервые. Спортивный маршрут гонки составит 3500 километров и будет пройден за десять дней.

В этом году маршрут включит в себя Монголию: стартовав из Иркутска, маршрут ралли через российские леса проследует в монгольские степи и Улан-Батор, затем, пройдя через пески пустыни Гоби, финиширует в китайском Дуньхуане. Российский старт гонки и первые спецучастки пройдут у озера Байкал.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ-Мастер» на международном ралли-марафоне «Шелковый путь-2019. Россия – Монголия – Китай» представят четыре экипажа.

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