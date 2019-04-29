Елена Саляхова

29 апреля 2019, 18:16

Общество

Стометровый забег с грузом и тушение пожара: в Татарстане определили лучшего лесного пожарного

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Общество

Стометровый забег с грузом и тушение пожара: в Татарстане определили лучшего лесного пожарного

Фото: Елена Саляхова

В Болгаре прошли учения по тушению пожаров, и состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2019».

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Болгаре прошли учения по тушению пожара и определили лучшего лесного пожарного 2019 года. В региональном этапе пятого Всероссийского конкурса приняли участие 36 сотрудников пожарно-химических станций и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря при лесхозах Татарстана.

Соревнования прошли в городе Болгар, на территории Спасского лесничества.

Перед тем, как открыть соревнования, гостям мероприятия показали пожарную спецтехнику, а также продемонстрировали работу беспилотника, с помощью которого ищут возгорание и определяют его площадь. 

Участников и гостей соревнования приветствовал министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.

«Сегодня мы проводим наши ежегодные учения. Вместе с коллегами из МЧС мы отрабатываем механизмы тушения пожара. Эти учения мы совмещаем с конкурсом на лучшего лесного пожарного, чтобы проверить их профессионализм и выявить лучшего. Результаты, которые мы сегодня ждем, должны лечь в основу патрулирования и дежурств», – рассказал Равиль Кузюров.

Соревнования проходили в два этапа – у участников проверяли теоретические знания, которые могут пригодиться при тушении пожаров, а также физическую подготовку. Пожарные на скорость преодолевали стометровую дистанцию, препятствия с грузом в 20 кг, отжимались от пола и подтягивались. Выиграл соревнования пожарный из учебно-опытного Сабинского лесхоза Раис Шакуров. Ему вручили приз и кубок за первое место.

Учения по тушению пожара проходили в открытом поле. Для тушения подожгли несколько небольших деревянных домиков, у каждого из которых стояла табличка с названием районов республики. Пожар якобы начался в Ульяновской области, распространился в другие регионы и дошел до Татарстана. Задача сотрудников пожарно-химических станций и МЧС состояла в том, чтобы как можно скорее потушить огонь и препятствовать его выходу за пределы республики.

Пожарные быстро подъехали к горящим домикам на спецмашинах, развернули рукава и тушили пожар водой. Некоторые даже разыграли сценку, что якобы один из них пострадал. Его забрала машина скорой помощи. Когда огонь быстро потушить не удалось, на помощь подъехала еще одна пожарная машина. На этот раз огонь тушили пеной, спустя полчаса участники справились-таки с огнем.

Один из участников рассказал, что работает пожарным 20 лет. За это время он не раз выезжал на лесные пожары.

«Лесной пожар – это самое сложное в нашей работе. Главное, как можно быстрее потушить очаг пожара и не дать ему распространиться. Сейчас у нас хорошая техника, она позволяет быстро справиться с любыми сложностями», – рассказал Сергей Терентьев.


 

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