(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Следком Татарстана расследует обстоятельства гибели охотника, который случайно ранил себя из ружья, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, 37-летний мужчина охотился на гусей. После успешного выстрела он побежал за птицей и в этот момент случайно выстрелил себе в ногу. Друзья повезли его в больницу, однако по дороге охотник скончался от кровопотери. Следователи изучают обстоятельства трагедии, по итогам расследования будет принято процессуальное решение», – сообщил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла в Алексевском районе неподалеку от Билярска, где несколько друзей охотились на птиц.

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