Шествия, народные гулянья и открытие фонтанов: как отметят Первомай в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Первомай в Набережных Челнах отметят праздничными шествиями, гуляньями и открытием фонтанов.

Праздничные мероприятия начнутся с первомайской демонстрации, которую проводит Федерация профсоюзов Автограда. В этом году она будет посвящена 50-летию КАМАЗа. Шествие начнется в 10 часов утра от парка Победы. По проспекту Мира колонны пройдут до площади Азатлык, где участников ожидает концерт. Для жителей города выступят артисты и творческие коллективы центра культуры «Кызыл тау», участники художественной самодеятельности ПАО «КАМАЗ», артисты и коллективы молодежного центра «Шатлык». Также тут будут работать игровые и танцевальные зоны для детей и молодежи.

В этот же день одновременно на шести площадках в 10 часов утра начнут работать городские фонтаны. Горожан приглашают на открытие фонтанов у ДК «Энергетик» и «КАМАЗ», на остановке «Универсам», набережной имени Тукая, бульваре Энтузиастов и площади возле Органного зала.

Также 1 мая состоится открытие парков. Во всех парках гостей ожидают праздничные программы с концертами и тематическими викторинами, танцевальными мастер-классами.

Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства «Живая традиция», которая пройдет в парке Победы.

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