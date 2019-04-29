Усадская прогимназия примет более 50 участников WorldSkills Kazan из Хорватии

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В августе Усадскую прогимназию Лаишевского района посетит более 50 участников WorldSkills Kazan из Хорватии. Еще в начале этого года руководство прогимназии провело переговоры с хорватами, в ходе которых обсудили все вопросы предстоящей встречи, пишет газета «Камская новь».



Главная цель встречи – обмен опытом, знакомство иностранных гостей с социальной сферой: достижениями в спорте, образовании и культуре.



Директор Усадской прогимназии Эльвир Якупов пояснил, что педагоги хотят обменяться методиками преподавания. В прогимназии работает школьный театр, где ставятся спектакли на английском языке, спортивные секции, отряд ЮИД, лаборатория «Наураша» и многое другое.





Ученики имеют возможность выбрать любую из 15 спортивных секций. Особой популярностью пользуются акробатика и смешанные единоборства (тренеры – мастер спорта по акробатике Гульнара Соловьева и вице-чемпион мира по смешанному единоборству Марсель Рахматуллин.



Дошколята и первоклассники, которым интересны естественные науки, занимаются в школьной лаборатории «Наураша». В игровой форме дети приобщаются к рабочим профессиям, изучают физику, химию, биологию. Также малыши с удовольствием занимаются инженерно-конструкторской деятельностью с использованием конструкторов «Лего» и обучающих дидактических материалов «Дары Фребеля», а также ментальной арифметикой.



Также в прогимназии имеется свой дендросад, в котором выращивается более ста различных видов кустарников, растений и многолетних цветов. На школьной территории имеется рулонный газон с автоматическим поливом.



В теплое время года учителя проводят уроки рисования, окружающего мира, математики на открытом воздухе. Дети садятся на этот газон на коврики и занимаются на свежем воздухе.



Средний возраст педагогов в Усадской гимназии – 35 лет, многие учителя с высшей категорией. Большая часть педколлектива – выпускники школ района, а к работе кружков и секций привлекаются специалисты из Казани.

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