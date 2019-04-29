В Набережных Челнах резко увеличилось число обращений из-за укусов клещей

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на прошлой неделе резко увеличилось число обращений из-за укусов клещей, об этом сообщили в местном отделе Роспотребнадзора по РТ.

С 22 по 28 апреля число обращений по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 29. В городе было зарегистрировано 34 случая с укусом насекомого. Среди пострадавших оказались и два ребенка. Ранее, с 15 по 21 апреля, медики зафиксировали пять случаев, среди пострадавших было трое детей.

Медики напоминают о том, что клещи не летают и чаще всего обитают в траве. Поэтому, выбирая места для прогулок и пикников, нужно искать территории без растительности – чистую поляну. Также следует осматривать себя и других участников похода каждые полчаса. Одежду лучше выбирать светлых тонов, заправлять брюки в носки, использовать воротники, манжеты. Также рекомендуется пользоваться репеллентами.

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