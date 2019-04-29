(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Более 20 домов Деревни Универсиады отремонтируют в преддверии WorldSkills. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе КФУ.

«Ремонтные работы на территории Деревни Универсиады в преддверии чемпионата профессионального мастерства WorldSkills начнутся в ближайшие дни по поручению заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Финансирование будет вестись из бюджета РФ. Работы будут проведены в 21 общежитии Казанского федерального университета в Деревне Универсиады (5 домов 1-й очереди, 15 домов 2-й очереди, 1 дом IT-лицея 3-й очереди)», — сообщает пресс-служба университета.

Также стало известно, что в период работ студентов расселят в дома, где еще не ведутся ремонтные работы, или же частично переселят в другие общежития вуза.

После 15 июня (15-е число – последний день сессии) в течение 10 – 15 дней подпадающие под ремонт дома полностью освободят. Работы планируют завершить до 1 августа.



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