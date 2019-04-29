Минтимер Шаймиев принял участие в церемонии вручения медалей Героя Труда России в Московском Кремле

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев стал участником церемонии вручения медалей Героя Труда России, которую сегодня провел в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, который был удостоен Золотой звезды Героя Труда РФ в 2017 году, также принял участие в сегодняшней торжественной церемонии», – говорится в сообщении пресс-службы.

В преддверии Праздника весны и труда Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» пятерым россиянам за особые заслуги перед государством и народом. Почетные награды из рук главы государства получили руководитель направления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарева, советник генерального директора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, артист Государственного академического театра имени Вахтангова Василий Лановой и писатель, председатель правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбашев.

Звание Героя Труда России установлено в марте 2013 года и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

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