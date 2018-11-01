Дома шести районов Казани останутся временно без света

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В последний день апреля дома шести районов столицы Татарстана останутся без света, сообщает портал мэрии.

С 8 утра и до 5 вечера электричества не будет в ряде домов Авиастроительного района по адресам: ул. Беломорская, № 8/18; ул. Лукина, № 48; ул. Академика Павлова, №№ 23, 25, 25а, 50; ул. Шоссейная, №№ 68 — 120.

В это же время света не будет по адресам: ул. Глубинная, №№ 2 — 17; ул. Звенигородская, №№ 30, 32, 32б, 34, 34а, 36, 38 — 70, 72 — 76, 76/16, 77 — 105, включая дома 106а; ул. Криворожская, №№ 2, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Международная, №№ 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 51 — 74, включая дома 58а, 58б, 62а, 63а, 74а, 76, 78, 80, 84, 115, 117; ул. Новороссийская, №№ 16, 51а, 53, 56 — 75, 77, 79, 81, 94, 96 — 110, включая 104а, 106а, 107а, 109а, 110а, 112, 114, 120, 122, 124, 126; ул. Ново-Юдинская, №№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76; ул. Ивана Поддубного, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1д, 2 — 20, 22, 24, 26, 28/14, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72; ул. Софийская, №№ 3, 8, 9, 10, 16, 18, 28; ул. Туристическая, 1/2, 20, 21, 22, 22а, 23 — 31, 32/2, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45; ул. Уссурийская, №№ 24, 25, 25б, 26 — 31, 32/29, 33а, 36 — 42.

С 9 утра и до 5 вечера света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Демьяна Бедного, №№ 9, 42; ул. Латипова, №№ 66, 68, 70, 72, 74, ул. Мало-Пугачевская, №№ 77, 79, 91; ул. Нахимова, №№ 2, 8, 7, 10, 11, 12, 13; ул. Хороводная, №№ 45, 47, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 70, по 14, 17, 16, 18, 22, 24, 39.

Также с 9 утра и до 6 вечера без света останутся жители домов по улице Академика Лаврентьева Ново-Савиновского района.

В это же время электричество будет отсутствовать в домах Советского района по адресам: ул. Даурская, №№ 36, 38, 38б, 40; ул. Карбышева, №№ 7, 36/2; ул. Латышских Стрелков, №№ 2а, 3; проспект Победы, № 100, Сибирский тракт, № 31, 31а, 31б, 33. Кроме того, временные трудности испытают жители частных домов по улицам Мухамедьярова и Умырзая (поселок Самосырово), улицам Басыровой, Бирюсовая, Джамала Валиди, Джалиловцев, Зеленая, Кленовая, Молодежная, Нагорная, Габдрахмана Рафикова и на территории садов «Любитель природы» (поселок Новая Сосновка).

С 8 утра и до 5 вечера без электроснабжения останутся частные дома Приволжского района по улицам Атнинская, Мира, Рассветная, Солнечная, Центральная, 2-я Зеленая, 2-я Центральная, 3-я Зеленая и дома №№ 3а, 13, 13а по ул. Техническая.

Причина отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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