Татар-информ

29 апреля 2019, 15:40

Экономика и финансы

Tele2 первой в России запустила eSIM

Экономика и финансы

Tele2 первой в России запустила eSIM

Оператор запустил технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию, и уже сегодня абоненты смогут протестировать новый функционал на своих устройствах.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Москва — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках «Других правил» первым из «большой четверки» внедрил eSIM на своей сети. Компания предлагает всем клиентам протестировать новое решение. Проект Tele2 по использованию eSIM полностью отвечает требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.

Tele2 предлагает как своим клиентам, так и абонентам «большой тройки» стать первыми пользователями eSIM. Оператор запустил технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию, и уже сегодня абоненты смогут протестировать новый функционал на своих устройствах. Решение eSIM улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и расширяет возможности абонентских устройств для их владельцев. Технология позволяет использовать дополнительную SIM-карту в устройствах с поддержкой eSIM.

Tele2 внедряла eSIM в два этапа. Сначала оператор протестировал «электронную» SIM-карту на группе сотрудников. После успешных испытаний компания предложила попробовать это высокотехнологичное решение всем клиентам «большой четверки», кто имеет абонентские устройства с поддержкой eSIM. В рамках пилотного запуска Tele2 разработала бизнес-процессы обслуживания и обеспечила eSIM свои салоны в Москве и области. Первые «электронные» SIM-карты уже появились во флагманских салонах оператора. Полный список магазинов, участвующих в пилоте, будет доступен на сайте Tele2. Всего пилотный проект охватит 88 монобрендов, которые Tele2 выбрала на основе технологий big data. Компания проанализировала концентрацию абонентских устройств с поддержкой eSIM вблизи точек продаж и определила оптимальные для пилота.

Компания реализует поддержку технологии в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области безопасности. Все клиенты, желающие стать первыми пользователями eSIM в России, должны обратиться в салон Tele2 c паспортом и получить QR-код, то есть «электронную» SIM-карту. Пользователь через настройки своего устройства выбирает пункт «Добавить SIM-карту» и сканирует QR-код. Программное обеспечение смартфона добавляет профиль и регистрирует абонента в сети Tele2. Впоследствии оператор планирует расширить возможности предоставления доступа к QR-коду через личный кабинет абонента и в иных цифровых точках контакта.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2: «Запуск eSIM — это инновационный и смелый шаг для улучшения клиентского сервиса. Мы предлагаем нашим клиентам и абонентам других операторов стать первыми пользователями eSIM в нашей стране. Они получат доступ к самой передовой технологии в области SIM-решений и легко превратят свой iPhone в двухсимочный смартфон. Любители часов Samsung смогут полноценно использовать их с eSIM нашей сети. У абонентов других операторов будет шанс, не меняя сеть, попробовать преимущества „Других правил“ Tele2. При развитии наших каналов обслуживания и с помощью eSIM мы позволим клиентам ощутить все удобства технологии на полную мощь. Это прежде всего возможность подключения к нашей сети без привязки к точке продаж и иные сценарии гибкого обслуживания на базе digital-систем».

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2: «ESIM дает нам массу экономических преимуществ по сравнению с физической SIM. Важно, что eSIM, реализованная нами, обеспечивает безопасность и целостность передачи данных при идентификации абонента. На начальном этапе количество „электронных“ SIM-карт ограничено, но налаженные процессы позволят нам оперативно увеличить необходимый запас и избежать дефицита. Помимо развития eSIM, мы создаем „универсальную SIM-карту“. Благодаря ей мы сможем более быстро и гибко обслуживать наших клиентов по „другим правилам“ и гарантировать новое качество сервиса в салонах продаж Tele2. Мы уже ведем работу в этом направлении и консультируемся с соответствующими ведомствами и государственными структурами РФ для быстрого внедрения наших задумок».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 66 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. 

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По I кварталу 2018 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2: tele2.ru

Facebook: facebook.com/TELE2Russia

Twitter: twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте»: vk.com/tele2

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Банк «Аверс» подвел итоги 2018 года
Новости дня
16:40
Минтимер Шаймиев принял участие в церемонии вручения медалей Героя Труда России в Московском Кремле

Госсоветник РТ был удостоен Золотой звезды Героя Труда РФ в 2017 году.

16:31
Исхаков: Рано говорить о месторасположении Соборной мечети в Казани

Помощник Президента РТ прокомментировал слова Фариды Забировой, которая сообщила о возможном воздействии мечети на объект ЮНЕСКО, Казанский Кремль.

16:20
Эксперт КФУ рассказал о погоде в Казани на майские праздники

К концу недели днем воздух прогреется до +20 градусов, отметил Юрий Переведенцев.

16:13
Артем Силкин попросил татарстанцев о помощи в наполнении музея Успенского собора Свияжска

Экспозиция создана как предваряюще-поясняющая часть к посещению храма с уникальнейшими фресками XVI века, открытого после 10 лет реставрации.

15:50
Мухаметшин: Праймериз «Единой России» — это аудит кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая, в этот день будут работать 460 счетных участков.

15:40
Tele2 первой в России запустила eSIM
15:38
Блюда татарской национальной кухни попробуют гости праздника «Завтрак туриста»

С 1 мая в Татарстане стартует летний туристический сезон.

15:23
«Учителя года России-2019» выберут в октябре в Москве

Татарстан в финале Всероссийского конкурса представит преподаватель биологии казанского лицея-интерната № 2 Наиль Мирсаитов.

15:21
В Альметьевске автовладелец заплатил 122 тысячи рублей алиментов, чтобы сохранить иномарку

Приставы арестовали «Киа Рио» неплательщика и направили постановление на удержание средств из его зарплаты.

15:13
На Кремлевской набережной открылась уличная библиотека

Всем, кто принесет 15 книг, вручат сертификаты на развлечения, доступные на набережной.

15:07
Жительница Альметьевска лишилась 220 тысяч рублей, пытаясь оформить ипотеку

Злоумышленники обманули женщину, представившись сотрудниками кредитной организации.

15:01
Более 60% многоквартирных домов-объектов культурного наследия в Татарстане являются аварийными

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин назвал главную проблему ведомства в 2019 году.

14:46
Мухаметшин: Праймериз позволит «Единой России» выстроить предвыборную кампанию

Председатель Госсовета РТ сегодня подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

14:45
В Елабуге задержали мужчину, который вломился с ножом в квартиру пожилой женщины и украл ее продукты

Злоумышленник приставил нож к горлу 80-летней пенсионерки и начал требовать у нее деньги.

14:40
В Казани стартовал сбор «Союз-2019 – Наследники Победы»

Торжественное открытие сбора прошло возле стен Казанского Кремля, у памятника Мусе Джалилю.

14:40
Tele2 продолжает наращивать покрытие LTE в Татарстане

По итогам первого квартала количество базовых станций четвертого поколения в республике увеличилось на треть.

14:29
В Татарстане на весенние сельхозярмарки завезли продукции почти на четверть миллиарда рублей

На ярмарках по реализации сельхозпродукции был представлен широкий ассортимент продуктов по доступным ценам.

14:17
Родственники спасли престарелую женщину из охваченного огнем дома в казанском поселке Отары

Площадь пожара на улице Гагарина составила 200 квадратных метров.

14:14
Матчи за «бронзу» волейбольной Суперлиги «Уралочка» — «Динамо-Казань» перенесли в Екатеринбург

Причиной переноса матчей из Нижнего Тагила являются плохие погодные условия.

14:05
ТОСЭР «Набережные Челны» снизили пороговые требования по объему инвестиций до 20 млн рублей

В Чистополе от резидента требуют вложить в проект 2,5 млн рублей, в Зеленодольске – 10 млн, в Нижнекамске – 15 млн рублей.

13:52
Четвертьвековой юбилей музея-заповедника «Казанский Кремль» откроет выставка «Древний. Яркий. Твой»

Праздничные мероприятия объединят осенью круглые даты со дня создания сразу четырех музейных комплексов Татарстана.

13:49
Татарстанец получил полгода исправительных работ за неуплату 200 тысяч рублей алиментов

Житель Муслюмовского района отказывался оказывать материальную помощь несовершеннолетним детям.

13:40
«Я не мог остаться в стороне»: Председатель Госсовета РТ примет участие в праймериз «Единой России»

Единый день предварительного голосования в Татарстане пройдет 26 мая.

13:40
Татарстанская дзюдоистка стала бронзовым призером Кубка Европы среди кадетов в Берлине

Александра Загирова провела четыре схватки со спортсменками из Германии, Латвии, Бразилии и Франции.

13:36
У автобусов № 28 и № 43 временно изменится маршрут движения

Изменение схемы движения связано с проведением аварийных работ на магистральном газопроводе среднего давления по улице Гагарина.

События