Мухаметшин: Праймериз «Единой России» — это аудит кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Предварительное голосование «Единой России» позволит провести аудит кандидатов в депутаты Госсовета РТ, а также дать оценку представителям исполнительной власти, в том числе министрам и главам муниципальных образований. Об этом сегодня сообщил председатель татарстанского парламента, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«„Единая Россия“ — единственная политическая партия в стране, которая взяла на себя такую работу по аудиту кандидатов в депутаты. Это аудиторская работа, по-другому я сказать не могу. Я не сомневаюсь, что будет много подготовленных, небезразличных молодых и опытных людей», — сказал Мухаметшин, комментируя проведение праймериз в Татарстане.

«Мы должны избрать в парламент и молодых инициативных людей, и людей с жизненным опытом, со сложившимся политическим багажом, чтобы выверено вести нашу республику через законодательные акты по пути, который определен Президентами России и Татарстана в ежегодных посланиях», — пояснил руководитель парламента.

Мухаметшин отметил, что на праймериз выдвинулось много руководителей хозяйствующих субъектов, действующих политиков, а также министров Татарстана и главы муниципальных образований. «Пройдут ли они в депутаты или нет, неизвестно, но через политические жернова дискуссий, через вопросы и ответы они получат независимую оценку. Это даст им возможность понять, как работать над собой, на что обратить внимание», — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин сегодня подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

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