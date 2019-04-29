Русское географическое общество объявило Всероссийский конкурс «Лучший гид России»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). С 29 апреля по 31 июля Русское географическое общество принимает работы на Всероссийский конкурс «Лучший гид России». Об этом сообщает Исполнительная дирекция Русского географического общества.

Участником конкурса может стать любой желающий старше 12 лет. «Все, что нужно, — снять двухминутный видеоролик, содержащий яркий, занимательный и достоверный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности России, и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, цель конкурса — найти самых увлеченных и талантливых людей, которые способны влюбить в свой регион всю страну.

Победители проекта станут героями фильмов телеканала «Моя Планета», а их авторские экскурсии покажут на всю страну.

Лучшие гиды «взрослых» номинаций получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а лауреату «детской» номинации достанется видеокамера.

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