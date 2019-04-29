Блюда татарской национальной кухни попробуют гости праздника «Завтрак туриста»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В первый день туристического сезона, 1 мая, в Старо-Татарской слободе пройдет праздник «Завтрак туриста», сообщил об этом на деловом понедельнике префект территории «Старый город» Марат Усманов.

Мероприятия начнутся в час дня — на установленной сценической площадке по улице Марджани выступит военный оркестр, который исполнит национальные мелодии, а известные деятели Союза писателей РТ прочитают стихи татарских авторов.

Усманов также рассказал, что студенты Казанского государственного института культуры представят анимационную детскую программу «По следам искусства», в рамках которой будут проводиться различные розыгрыши, мастер-классы по живописи, искусству театра.

Кроме того, гости смогут попробовать блюда татарской национальной кухни в музее «Татарская слобода», сообщает портал мэрии Казани.

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