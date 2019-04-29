В Альметьевске автовладелец заплатил 122 тысячи рублей алиментов, чтобы сохранить иномарку

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Житель Альметьевска заплатил 122 тысячи рублей, чтобы вернуть арестованную иномарку, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФФСП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда мужчина должен был оказывать материальную помощь своему ребенку, однако всячески уклонялся от своих обязанностей. В итоге приставы установили источник дохода неплательщика и направили постановление на удержание средств из его зарплаты», – рассказала Халимова.

Кроме того, приставы арестовали «Киа Рио» должника, после чего мужчина незамедлительно оплатил алименты.

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