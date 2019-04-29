Татар-информ

29 апреля 2019, 20:02

Общество

В Татарстане стартовал конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей»

Рекомендуем

Общество

В Татарстане стартовал конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей»

Работы участников будут приниматься с 29 апреля по 29 мая.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей», сообщает Минкультуры республики. 

Стать участниками могут дети в возрасте от 5 до 15 лет, проживающие на территории региона. 

На конкурс принимаются работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и пр.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и пр.).

«Согласно приказу Председателя Конституционного суда Республики Татарстан заявки для участия в конкурсе принимаются в срок с 29 апреля по 29 мая 2019 года», — отмечает пресс-служба ведомства.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке. При возникновении вопросов граждане могут обратиться к начальнику отдела подготовки судебных заседаний и редакционно-издательской работы аппарата Конституционного суда РТ Эльвире Загриевой по телефону: (843) 264-74-97.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дома шести районов Казани останутся временно без света

Новости дня
21:08
Сборная РТ стала победителем всероссийского турнира по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцова»

Впервые соревнования по гиревому спорту на призы выдающегося спортсмена и уроженца РТ прошли в 1982 году.

20:46
В дни месячника «Безопасные каникулы» школьников РТ научат правилам поведения на железной дороге

В период проведения акции железнодорожники активизируют разъяснительную и профилактическую работу со школьниками.

20:42
Валерий Гергиев: «Казань — один из любимых городов для оркестра и для меня лично»

В рамках Пасхального фестиваля в ГБКЗ имени С. Сайдашева оркестр исполнил Мусоргского, Дебюсси, Мендельсона и Римского-Корсакова.

20:28
Татарстанская шахматистка завоевала «серебро» первенства России

Мария Якимова выиграла семь партий из девяти и набрала 7,5 баллов.

20:24
Балтусова опровергла информацию о сносе исторического здания на улице Калинина

По словам собственника участка, который приобрел дом, проект застройки ещё отсутствует.

20:12
Митрополит Феофан подарил макет собора Казанской иконы Божией матери маэстро Валерию Гергиеву

В казанском ГБКЗ имени С. Сайдашева состоялся концерт в рамках VIII Московского пасхального фестиваля.

20:02
В Татарстане стартовал конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей»

Работы участников будут приниматься с 29 апреля по 29 мая.

19:52
Старинные работы умелиц Русского Севера представили в Елабуге

В городе экспонируется выставка «Тепло женской души».

19:38
Член Совета улемов ДУМ РТ указал на ошибку составителей календаря с расписанием намазов

Ученые рекомендуют изменить графу «утренний намаз» на «совершается в мечетях».

19:32
Шествия, народные гулянья и открытие фонтанов: как отметят Первомай в Набережных Челнах

Федерация профсоюзов Автограда посвятила первомайскую демонстрацию 50-летию КАМАЗа.

19:12
В месяц Рамадан для верующих будет работать call-центр по вопросам шариата

Звонки по телефону: 8-800-222-76-67 начнут принимать с первого дня Рамадана.

19:04
Дома шести районов Казани останутся временно без света

Отключение света затронет дома во всех районах, кроме Московского.

18:44
В Набережных Челнах резко увеличилось число обращений из-за укусов клещей

В городе зафиксировано 34 случая с укусом насекомого, среди пострадавших – двое детей.

18:31
Русское географическое общество объявило Всероссийский конкурс «Лучший гид России»
18:22
Личным подсобным хозяйствам РТ окажут господдержку по строительству теплиц и закладке садов

Ежегодно личным подсобным хозяйствам оказывается господдержка в размере более 2 млрд рублей.

18:16
Стометровый забег с грузом и тушение пожара: в Татарстане определили лучшего лесного пожарного

В Болгаре прошли учения по тушению пожаров, и состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2019».

18:02
Усадская прогимназия примет более 50 участников WorldSkills Kazan из Хорватии

Главная цель встречи – обмен опытом, знакомство иностранных гостей с социальной сферой: достижениями в спорте, образовании и культуре.

17:55
Следком Татарстана расследует обстоятельства гибели охотника, который случайно ранил себя из ружья

Трагедия произошла в минувшую субботу неподалеку от Билярска.

17:42
Более 20 домов Деревни Универсиады отремонтируют в преддверии WorldSkills

В период работ студентов расселят в дома, где еще нет ремонта, или переселят в другие общежития.

17:35
В Казани будут судить женщину, которая родила в квартире дочь и оставила ее умирать на диване

Женщина завернула новорожденную в простыню и оставила лежать в надежде, что та умрет из-за недоношенности.

17:28
Из-за похолодания в Елабуге окончание отопительного сезона перенесли на 6 мая

Подачу тепла в домах планировали приостановить 29 апреля.

17:12
Управляющий Пенсионного фонда Татарстана проведет прием граждан

Все желающие смогут задать свои вопросы 30 апреля с 10 до 12 часов.

17:03
В Татарстане достигнут наибольший объем реализации сырого молока за сутки среди регионов России

В республике сельхозформирования ежедневно поставляют на переработку более 3,5 тыс. тонн сырого молока за сутки.

16:48
В Татарстане с начала 2019 года создано 20 сельскохозяйственных кооперативов

За прошлый год в республике появилось 64 сельхозкооператива.

16:40
Минтимер Шаймиев принял участие в церемонии вручения медалей Героя Труда России в Московском Кремле

Госсоветник РТ был удостоен Золотой звезды Героя Труда РФ в 2017 году.

События