(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей», сообщает Минкультуры республики.

Стать участниками могут дети в возрасте от 5 до 15 лет, проживающие на территории региона.

На конкурс принимаются работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и пр.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и пр.).

«Согласно приказу Председателя Конституционного суда Республики Татарстан заявки для участия в конкурсе принимаются в срок с 29 апреля по 29 мая 2019 года», — отмечает пресс-служба ведомства.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке. При возникновении вопросов граждане могут обратиться к начальнику отдела подготовки судебных заседаний и редакционно-издательской работы аппарата Конституционного суда РТ Эльвире Загриевой по телефону: (843) 264-74-97.

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