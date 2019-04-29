(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Жительница Альметьевска лишилась 220 тысяч рублей, пытаясь оформить ипотеку, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувшие выходные в полицию обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что с ней по телефону связались неизвестные, представились сотрудниками кредитного учреждения и предложили ей помощь в получении ипотеки по заниженной процентной ставке», – рассказали в полиции.

В итоге женщина перечислила аферистам 223 тысячи рублей, после чего они перестали выходить с ней на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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