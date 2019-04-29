Tele2 продолжает наращивать покрытие LTE в Татарстане

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 продолжает развитие LTE-сети в Татарстане. В этом году компания намерена сравнять покрытие сетью 4G с текущим покрытием голосовой связью. По итогам первого квартала количество базовых станций четвертого поколения в республике увеличилось на треть, а интернет-трафик в 4G-сети оператора вырос еще на 10%.

В 2019 году в Татарстане Tele2 фокусируется на увеличении покрытия 4G в малых населенных пунктах и расширении емкости сети в крупных городах Республики Татарстан. Компания намерена обеспечить высокоскоростным мобильным Интернетом территорию, где проживает 97% населения региона, что позволит сравнять охват сети LTE с текущим покрытием голосовой связью.

По итогам первого квартала этого года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 33%, стройка сети велась в десятках районах республики. Доступ к технологии 4G впервые появился у жителей таких населенных пунктов, как Старое Шигалеево, Сокуры, Большое Матюшино и др. Кроме того, оператор увеличил емкостное покрытие сети четвертого поколения в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Заинске и ряде крупных населенных пунктов с высоким уровнем потребления интернет-трафика.

Развитие 4G-технологии в Татарстане оператор ведет на фоне стабильной миграции интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Каждый второй абонент Tele2 в регионе — пользователь высокоскоростного мобильного Интернета, доля 4G в общем объеме потребления интернет-трафика составляет более 55%. По итогам первого квартала 2019 года объем скачанных в сети LTE гигабайтов вырос еще на 10%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2: «По данным Роскомнадзора, Tele2 стабильно показывает лучшие результаты в отрасли по темпам строительства сети. Из года в год мы наращиваем темпы развития инфраструктуры на территории Приволжья, не менее амбициозные задачи стоят перед нами и на 2019 год: мы намерены сравнять охват населения сетью LTE с текущим покрытием голосовой связью. Это значит, что везде, где сегодня есть Tele2, должен быть высокоскоростной мобильный Интернет. Для этого в 2019 году мы удвоим сеть четвертого поколения в Приволжье, причем большая часть новых базовых станций будет построена за пределами областных центров. Эта работа планомерно ведется с самого начала года: по итогам первого квартала доступ к технологии уже появился в десятках новых населенных пунктов».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Tele2 tele2.ru

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