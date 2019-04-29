В Елабуге определили победителей республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин»

(Елабуга, 29 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге наградили победителей республиканского конкурса рисунков «Я рисую как Шишкин». Конкурс проводится в 15-й раз, в этом году свои работы организаторы конкурс посвятили творчеству татарского поэта и назвали его «Сказочный мир Тукая».

Участники конкурса отправили свыше 850 работ, что почти в 9 раз больше, чем в стартовый год. Да и география участников конкурса за 15 лет расширилась в разы — 25 городов и сел Татарстана. Лауреатами и обладателями специальных призов стали 25 человек. Наибольшее число победителей в этом году из Казани и Лениногорска. Так, обладателем Гран-при конкурса стала жительница Казани Алина Валиуллина.

По итогам конкурса 10 юных художников получили денежные премии от 2 до 5 тысяч рублей, один участник стал обладателем гран-при в размере 10 тысяч рублей, еще один участник получил специальный приз от Общественной палаты РТ, четырем школьникам были вручены памятные подарки в честь 30-летия Елабужского государственного музея-заповедника.

10 лауреатов конкурса награждены Министерством культуры РТ. Они получили возможность путешествия по маршруту Елабуга — Владимир — Суздаль — Боголюбово — Гусь-Хрустальный — Чебоксары — Елабуга, в которое отправятся 19 июня.

В настоящее время в фондах ЕГМЗ хранится 6662 рисунка с этого конкурса — именно столько набралось за 15 лет.

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