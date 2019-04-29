В Елабуге задержали мужчину, который вломился с ножом в квартиру пожилой женщины и украл ее продукты

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Елабуге мужчина с ножом вломился в квартиру к пожилой женщине, украл продукты и сбежал, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полиции 80-летняя жительница города рассказала, что днем в дверь ее квартиры постучали, дверь открылась, поскольку была не заперта. Внутрь вошел вооруженный мужчина, приставил нож к горлу женщины и начал требовать деньги», – уточнили в полиции.

Не получив денег, злоумышленник ударил пенсионерку по голове, забрал ее продукты и скрылся. Правоохранители по горячим следам задержали 35-летнего безработного мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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