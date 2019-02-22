Мухаметшин: Праймериз позволит «Единой России» выстроить предвыборную кампанию

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Процедура предварительного голосования «Единой России» позволит партии выстроить предвыборную кампанию на выборах в Госсовет Татарстана. Об этом сегодня сообщил председатель татарстанского парламента, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Организуя эту работу (праймериз), мы преследуем цель выяснить, что волнует наших избирателей. Через это мы планируем выстроить свою предвыборную кампанию, одновременно работая над той программой, которая будет представлена политической партией „Единая Россия“ к началу партийной конференции», — сказал Мухаметшин. «Мы должны услышать людей, их предложения, их просьбы, недовольство в каком-то плане. Это необходимо, чтобы шагать в ногу с избирателями в достижении цели по решению проблем», — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая. По итогам праймериз сформируют список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии власти.

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