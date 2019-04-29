(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Казани на Кремлевской набережной открылась уличная библиотека. Все желающие могут принести на набережную детскую и художественную литературу, сообщается в паблике набережной во «ВКонтакте».



Подарить книге вторую жизнь можно, принеся ее в пункт проката роликов до 5 мая с 12.00 до 20.00.



«Всем, кто принесет 15 книг, вручат сертификаты на развлечения, доступные на набережной», – пообещали организаторы.



Взять в уличной библиотеке книгу может любой желающий, оставив на полке взамен книгу из собственной библиотеки.



Полную афишу на праздничную неделю читайте в газете «События».

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